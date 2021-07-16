Tek başına 3 madalya kazandı
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Tek başına 3 madalya kazandı

Tek başına 3 madalya kazandı
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Bostanlıspor, Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda 3 kez kürsüye çıktı ve Karşıyaka'ya 3 madalya kazandırdı.

Manisa'nın Demirci İlçesinde yapılan, 61 ilden 103 kulübün, 775 sporcu ile katıldığı Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Bostanlıspor'un başarılı sporcularından Gülşeker Altun üç gün süren yarışmaların 3 günde de dereceye girerek başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda ilk gün K50 kategorisinde orta mesafe olan 3,1 km 150 m yarışan Gülşeker Altun ikinciliği elde etti. 2. Gün yine orta mesafe yarışında ikinciliği elde eden Bostanlısporlu sporcu, son gün de kısa mesafede 3.lük madalyası aldı.

Bostanlıspor'un milli sporcusu Büşra Altun'un rahatsızlığı nedeniyle doktor uyarısıyla son anda çekildiği şampiyonaya tek sporcusu ile katılan ve 3 madalya alan Bostanlıspor'un kürsüye çıkması alkışlandı.

Oryantiringde daha da iyi olacaklarını, öncelikle sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, Karşıyakalılara seslenerek, "Gelin ailece bu sporu yapın. Doğayla barışın, ormanda, ağaçlar arasında kuş sesleriyle hem spor yapın hem de sağlığınızı koruyun. Ailece, her yaş grubunda koşarak satranç oynamak isteyenler harita ve pusula ile yön bulma sporu olan oryantiringe başlayabilseler bir daha bırakmayacaklar. Son şampiyonada +50 yaşındaki sporcumuz 3 madalya birden kazanarak, her yaş grubunda yapılıp başarılacağını kanıtladı. Kendisini kutluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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