Tek Bacağıyla Boyacılık Yaparak Üç Çocuk Okutuyor

Sivas'ta yaşayan Nuri Aydın tek bacağıyla ayakkabı boyacılığı yaparak üç çocuk okutuyor.

Sivas'ta yaşayan 60 yaşındaki Nuri Aydın, üniversitede okuyan üç çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için tek bacağıyla ayakkabı boyacılığı yapıyor. Aldığı emekli maaşı geçimine ve çocuklarının eğitim masraflarına yetmeyen fedakar baba, çocuklarının geleceği için işini gururla yapıyor. Aydın'ın çocuklarının eğitimine verdiği önem ise takdir topluyor.

Yaklaşık 10 yıl önce bir iltihaplanma sonucu sağ bacağını kaybeden Aydın, çocukları için elinden geleni yaptığını belirterek, "Boyacılık yaparak kazanıyorum, evime ekmek götürüyorum. Üç tane de çocuk okutuyorum. Zor oluyor ama ne yapayım mecburum. Herhangi bir gelirim yok. Olsa tarlamı da satarım çocuklarım için. Ben okumadım. Çocuklarımı kanımın son damlasına kadar okutacağım dedim ve okutuyorum. Bu zamana kadar elimden geleni yaptım. Daha ne yapayım. Şu vaziyette üç tane çocuk okutuyorum. Ayakkabı boyayarak para kazanıyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Ek bir gelirim de yok. Sağ ayağım da diz kapağının altından kesik. Çocuklarımdan biri mühendislikte, biri ilahiyatta diğeri de matematik öğretmenliğinde okuyor. İki çocuğum Cumhuriyet Üniversitesinde, kızım ise İstanbul'da okuyor. Hastaneler bende akıl bırakmadı. Emekli maaşım var ama kredi borcuna gidiyor. İki sefer ayağımdan ameliyat oldum. Protez bacak taktırdım" dedi. - SİVAS