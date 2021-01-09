Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
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Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor

09.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:20
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor

Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyorHAKKARİ'de, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olan Mahir Erdal (2), yaşıtları gibi yürüyüp, oynayamıyor.

Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor

HAKKARİ'de, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olan Mahir Erdal (2), yaşıtları gibi yürüyüp, oynayamıyor. Anne Saniye Erdal, tedavinin mümkün olduğunu; ancak imkanlarının yetmediğini belirterek, ameliyat için destek beklediklerini söyledi. Bağlar Mahallesi'nde yaşayan İsa ve Saniye Erdal çiftinin 6 çocuğundan Mahir Erdal, doğuştan bir bacağı diğerinden kısa olduğu için yürüme zorluğu yaşıyor. Saniye Erdal, çocuğunun boyu uzadıkça sıkıntısının da arttığını söyledi. Doktora gittiklerini ve tedavisinin 6 ameliyatla mümkün olduğunu öğrendiklerini belirten anne Erdal, "Mahir'in bir bacağı kısa. 2019 yılında Adana'ya doktora götürdük. Bize 2,5 yaşına kadar giyebilecek özel ayakkabı verdi. Şu an 2'yi geçti. Doktor, ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Ayağındaki 2 kemik eksik. 6 ameliyat gerekiyormuş. Her ameliyat için de 15 bin lira gerekiyor. Eşim inşaat işçisi, imkanlarımız buna yetmez. Zor durumdayız, yardım bekliyoruz" diye konuştu. 

Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor
Tek bacağı kısa olan Mahir, ameliyat için destek bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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