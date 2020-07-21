TEİS Genel Başkanı Saydan'dan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a açık mektup Açıklaması
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TEİS Genel Başkanı Saydan'dan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a açık mektup Açıklaması

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a mektup göndererek, Medula provizyon sisteminde kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini uygulamasının yaş ve hastalık kısıtlaması olmadan eczanelerce...

TEİS Genel Başkanı Saydan'dan, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a açık mektup Açıklaması
21.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:59

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a mektup göndererek, Medula provizyon sisteminde kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini uygulamasının yaş ve hastalık kısıtlaması olmadan eczanelerce sürdürülmesinin devamının ivedilikle yeniden sağlanması için gereğinin yapılmasını talep etti.

Saydan mektubunda, Medula Provizyon sistemi üzerinden 14 Mart'ta yayımlanan duyuru ile kronik hastalığı nedeniyle düzenlenmiş ilaç teminine yönelik raporlara istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalısı hak sahibi ve yakınları için eczanelerce reçetesiz olarak kayıt yapılarak ilaçların temininin mümkün kılındığını anımsattı.

Medula Eczane Sistemi'nde 9 Temmuz'da resmi bir duyuru olmaksızın düzenleme yapıldığını belirten Saydan, düzenleme nedeniyle 18-65 yaş aralığındaki 50 milyon civarı SGK kapsamındaki vatandaşın 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılan mevcut ilaç kullanım raporlarının geçersiz hale geldiğini ifade etti.

Sağlık kuruluşlarının bu yeni düzenlemeden haberi olmamasıyla birlikte yeterli poliklinik hizmetine tam olarak geçilememiş bulanması ve karantinaya alınan yerleşim birimlerinden dolayı eczacılar ile vatandaşların karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Saydan, bu durumun kronik hastaların da kullandığı ilacına ulaşamayan vatandaşlar için bulaş riski de dahil telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara yol açtığını belirtti.

Saydan, "Yeni uygulamaya dayanak olarak gösterilen düzenleme '2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi'ne ait olup, bu raporların geçerlilik süresindeki kısıtlama kaldırılmış, Kamu çalışanı olmayan sigortalı ve hak sahibi yakınlarının mevcut uygulamasına yönelik yeni bir düzenleme ise yapılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Düzenleme mağduriyetlere yol açacaktır"

Sendika Başkanı Saydan, sistem üzerinde önceden duyuru yapılmaksızın uygulamaya geçen yeni düzenlemenin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükmüne aykırı olmasının yanı sıra, uygulamada birçok karışıklığı ve sorunu beraberinde getirdiğini, telafi edilemeyecek ciddi hasta mağduriyetlerine de yol açtığını savunarak şunları kaydetti:

"9 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 18-65 yaş aralığında olan hipertansiyon, hepatit B, ankilozan spondolit, ulseratif kolit, insülin bağımlı olmayan diyabet hastaları, epilepsi ve daha birçok kronik hasta vatandaşımız, sürekli kullandığı ilacı için hastanelere gitmek zorunda bırakılmıştır ve eczacılarımız bu yaş aralığındaki vatandaşlara doğrudan ilaç tedarik hizmeti sağlayamamaktadır.

Eczacı meslektaşlarımızın hastalara izah etmekte zorlandığı ve bu yüzden hastalarla karşı karşıya kalarak yaşamış olduğu mağduriyet ile kronik rahatsızlığı olan hastaların yaşadığı sorunu gidermek amacıyla pandemi sürecinin de devam ettiği göz önünde bulundurularak işlem tesis edilmesi elzem hale gelmiştir. Medula provizyon sisteminde kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini uygulamasının yaş ve hastalık kısıtlaması olmadan eczanelerce sürdürülmesinin devamının ivedilikle yeniden sağlanması için gereğini, emir ve tensiplerinize arz ederim."

Kaynak: AA

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