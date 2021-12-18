TEİAŞ tarafından işletilecek kapasite mekanizmasına ilişkin kurallar belirlendi

Elektrik piyasasında yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve korunması amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından işletilecek olan kapasite mekanizmasına ilişkin kurallar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde üretim lisansı sahibi tüzel kişilere kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasına dahil olan üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yapılan kapasite ödemeleri, kapasite mekanizmasındaki santrallerin sabit ve değişken maliyet bileşenleri, piyasa takas fiyatı ile kaynak bazında toplam kurulu güç parametreleri kullanılarak belirlenecek.

Mekanizmadan ilk defa yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin, işletmede olan her bir santral için başvuru formuyla ve bir sonraki yıl içinde kabulü yapılacak, her bir santral için ise aday başvuru formuyla en geç ekim ayının 15'inci gününe kadar TEİAŞ'a başvurması gerekecek.

Yönetmelikte yer alan geçici madde kapsamında, 2022 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesislere ilişkin başvuruların, bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde TEİAŞ'a yapılması gerekecek.

TEİAŞ, yapılan başvuruları değerlendirerek 2022 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç 15 Ocak 2022'de internet sitesinden duyuracak ve EPDK'ye bildirecek. Söz konusu tesisler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kapasite mekanizmasına dahil edilecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek.

Yönetmelikle, 20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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