TEİAŞ'tan Pendik ve Tuzla için yüksek gerilim uyarısı

13.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:52

Türkiye Elektrik İletişim AŞ (TEİAŞ), Kartal ve İçmeler'de yapımı tamamlanan yer altı güç kablolarına verilecek yüksek gerilim dolayısıyla vatandaşları uyardı.

TEİAŞ 4. Bölge Tesis ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan 154 kV, 1600 mm2, XLPE Kartal GIS TM - İçmeler TM II yeraltı güç kablosuna yarın saat 10.00'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, yüksek gerilim kablosunun geçtiği adreslerde, herhangi nedenle kazı yapılmasının, kabloya temas edilmesinin yasak olduğu, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Yüksek gerilim uygulanacak bölgeler şöyle:

"Pendik'te; Beyefendi Sokak, İlkadım Sokak, Akay Sokak, Erenler Caddesi, Gönenli Mehmet Efendi Caddesi, Tevfik İleri Caddesi, D-100 Yanyolu, Selvi Caddesi, Aydınlı Yolu Caddesi, Ekol Sokak, İbni Sina Caddesi, Işık Sokak, Kafkasya Sokak, Necip Fazıl Caddesi, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Sahil Bulvarı, Tersane Kavşağı, Bağdat Caddesi, D-100 Yanyolu, Adap Sokak, Uygar Sokak, Hafızlar Sokak, Gölet Sokak, Necmettin Erbakan Caddesi.

Tuzla'da ise Necmettin Erbakan, Balkan Sokak, Bilgili Sokak, Marmara Caddesi, Batu Sokak, Yeşil Dere Caddesi, Fedakar Sokak ve Tuzla Sanayi Bölgesi."

Kaynak: AA