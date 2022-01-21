TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak - Haberler Ekonomi
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TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak

TEİAŞ: Mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacak
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

AĞRI (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik arz talep dengesinin sağlanması amacıyla iletim ve dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacağını bildirdi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ağrı ili Gürbulak ilçesi doğal gaz boru hattı arızası nedeniyle doğal gaz kombine çevrim santrallerine kısıntı uygulanacağı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken harici kullanıcılara program dahilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili dağıtım şirketleri ve teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Doğalgaz, Gürbulak, Ağrı, Ekonomi, Haber

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