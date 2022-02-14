TEİAŞ, Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazları kamulaştıracak - Haberler
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TEİAŞ, Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazları kamulaştıracak

AA, Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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TEİAŞ, Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazları kamulaştıracak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Sütlüce-3-Çorlu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Sütlüce-3- Çorlu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Sütlüce-3-Çorlu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çanakkale ve Tekirdağ il sınırlarındaki hatta güzergaha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi, Haberler

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