Teı'ye İhracat Ödülü

Havacılık sanayisinde motor teknolojileri konusunda uluslararası üretici olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) 2017 yılında gerçekleştirdiği 268 milyon dolarlık ihracat rakamıyla savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firmalar arasında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği tarafından 3 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilen, 2017 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni ve 2017 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, "savunma ve havacılık" alanında 2017 yılında en çok ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.



Geçen yıl 268 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren TEI, elde ettiği ihracat rakamlarıyla "savunma ve havacılık sanayi" dalında ikinci oldu.

Ödülü, TEI Tasarım Mühendisliği Direktörü Ahmet Fındık, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'ten aldı.