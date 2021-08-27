TEI uluslararası ödüllere doymuyor

TEI uluslararası ödüllere doymuyor TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit: "Bütün bu başarılar TEI'nin yetkin insan gücüyle oluyor" "Türkiye'de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz" Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.

TEI uluslararası ödüllere doymuyor

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit:

"Bütün bu başarılar TEI'nin yetkin insan gücüyle oluyor"

"Türkiye'de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), havacılık ve savunma sektöründe çalışana değer katan uygulamalarıyla iş dünyasının en önemli uluslararası ödüllerinden olan Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri programında 2 altın madalya kazandı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren TEI, dünyada ve Türkiye'de insan kaynakları alanında ödül almaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen şirketleri tarafından düzenlenen ödül programlarında son 1 yılda 7 ödüle layık görülen TEI, Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri'nde İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri kategorisinde 2 birincilik birden aldı. TEI ayrıca iş dünyasının en prestijli ödüllerinden Büyük İşverenler için Stevie Awards programında da Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü kazandı. Alınan ödüllerle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde basın toplantısı düzenleyen TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit açıklamalarda bulundu.

"Bütün bu başarılar TEI'nin yetkin insan gücüyle oluyor"

TEI'nin savunma sanayii ve insan kaynakları alanında daha önce aldığı ödüllere vurgu yapan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "TEI olarak geçtiğimiz yıllarda değişik dallarda kazandığımız başarı ödüllerini duyurmak için buluşmuştuk. Ülkemizin ihtiyacı olan havacılık motorlarını geliştirmek için yaptığımız çabaların sonucu olarak son 7 yılda 10 değişik milli motoru; geliştirip, üretip ve çalıştırdık. Bu motorlardan bazıları sınıfında dünya rekoru kırmış en iyi motorlardır. Uluslararası sektörde imalat dalında 2017 yılından itibaren sertifikalı özel işlemler konusunda 52 değişik işlemi tekrarlanabilir ve hassasiyete riayet edilebilir şekilde başararak tek bir şirket içinde, dünya geneli havacılık motorları üretiminde lider olduğumuzu daha önce anons etmiştik. 2 yıl üst üste dünya genelinde en iyi tedarikçi seçildik. Bütün bu başarılar TEI'nin yetkin insan gücüyle oluyor. Buradaki stratejimiz 4 ana daldan oluşuyor: 'Yeteneği keşfet, yeteneği kazan, yeteneği elde tut ve yeteneği geleceğe hazırla.' Bu 4 dalın hepsinde başarılı uygulamalarımız devam ediyor. Bugün bu başarılı stratejilerin muhteşem bir meyvesini aldığımızı duyurmak için toplandık. Geçen hafta uluslararası düzeyde 3 ayrı ödül aldık. İnsan kaynakları dalında önceki yıllarda 'En iyi işverenler' kategorisinde 'Çalışan bağlılığı özel' ödülünü peş peşe 3 kere almıştık" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz"

Çalışan bağlılığı açısından üstün başarılara imza attıklarını ve insan kaynakları alanında 3 ayrı madalya aldıklarını aktaran Akşit sözlerine şöyle devam etti:

"2020 ödülleri kapsamında Türkiye'de 4 ana kategorinin hepsinde de 'En iyi işverenler' limitlerinin üstüne çıkarak Türkiye'nin en iyisi olmuştuk. Bu başarımızı bir tık öteye taşıyarak uluslararası düzeyde prestijli 2 değişik ödül için başvurduk. Brandon Hall Group Human Capital Management Excellence ödülleri var. Değişik dallarda ödüller veriyorlar. Burada başvurduğumuz 2 dalda da altın madalya aldık. Bunlar, 'Çalışan bağlılığı' ve 'Yeteneği yönetmek' kategorileri oldu. Altın madalyaları TEI olarak Türkiye'ye getirdik. Ben olimpiyat madalyalarına benzetiyorum. Stevie Awards for Great Employers adlı başka bir ödül sistemi var. Orada da 'Çalışan bağlılığında' gümüş madalya aldık. Bu yıl içinde Türkiye'ye insan kaynakları konusunda 3 ayrı madalya getirmiş olduk. Bu kategorilerde Türkiye'de savunma sektöründe altın madalya alabilen ilk şirketiz. Aynı anda 2 altın madalya alan Türkiye'de ilk şirketiz."

"TEI genç mühendislerimizi cezbediyor"

Üniversiteden yeni mezun olan mühendislerin TEI'de istihdam edilmek istediğine değinen ve bir yıl içerisinde 310 binin üzerinde iş başvurusu aldıklarını kaydeden Akşit, "Son 6 yıl içinde dünya genelinde 5 kere 'kadına en çok değer veren' havacılık şirketi seçildik. Kariyet.net'te 6 yıldır üst üste insana saygı ödülünü kazanıyoruz. Burada bir yıl içinde 310 binden fazla başvuru aldık. Bu başvurulara ortama 3 gün içinde dönüş yaptık. Havacılık okulumuz çok büyük ilgi gördü. 'En iyi uzaktan eğitim ödülünü' de kazandık. Bu yıl içinde 7 tane ödül kazandık" diye konuştu. Her daldan bilimsel katkı gerektirecek ve bunları da teknolojinin uç noktasında başarabilecek zor bir sistem üzerinde çalışıyoruz. TEI olarak teknolojinin zirvesinde çalışıyoruz. Tabi bu genç mühendislerimizi cezbediyor. İnsanlar çalışacağı yeri seçerken farklı şeylere dikkat ediyor. Tanınırlık bunun başında geliyor. Havacılık motorlarında TEI Türkiye'de tartışmasız lider, dünyada da artık herkesin tanıdığı ve parmakla gösterdiği şirketler arasında. Kurumsal bir şirket, başarı ve performans değerlendirmeleri şeffaf ve sistematik. Herkese adalet ve herkese fırsat. Burada teknisyen olarak başlayıp çalışırken önce 2 yıllık bir yüksekokul bitirip sonra da bunu 4 yıla tamamlayarak mühendisliğe geçmiş arkadaşlarımız var. Yeni pozisyonları açıldığında dışarıdan başvurabildikleri gibi içeriden de arkadaşlarımı başvurabiliyorlar. Bunun yanında mesleki olarak uğraştığınız şey sizi tatmin ediyor. Sınırları zorlayan işler yapıyoruz. Bu şekilde 2 buçuk yılda 1 motor çıkıyor. Yoksa çıkmaz. Bu durum çalışanları hem zorluyor hem de cezbediyor" dedi.

"Kadın çalışan oranımızı yüzde 7'den yüzde 10'a çektik"

Kadın istihdamı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, İstihdamda kadın çalışan oranımız ben geldiğimde yüzde 7'ydi, bunu yüzde 10'a ancak çekebildik. TEI'nin yaptığı işler daha mekanik teknolojiler. Yaptığımız iş itibariyle Türk halkının kültürel olarak algısı daha erkeksi bir iş olduğu yönünde. Fırsat eşitliğimiz açık, bu yüzdeyi yavaş yavaş yukarı çekmeye çalışıyoruz. Kadın çalışan sayımız mühendislik gruplarında daha fazla. Gittikçe artıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü