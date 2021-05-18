TEI Havacılık Motorları Okulu devam ediyor
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TEI Havacılık Motorları Okulu devam ediyor

TEI Havacılık Motorları Okulu devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haziran ayında ilk mezunlarını verecek TEI Havacılık Motorları Okulu'na yurt içi ve yurt dışındaki 167 farklı üniversitede okuyan 5 binin üzerinde öğrenci kabul edildi.

Haziran ayında ilk mezunlarını verecek TEI Havacılık Motorları Okulu'na yurt içi ve yurt dışındaki 167 farklı üniversitede okuyan 5 binin üzerinde öğrenci kabul edildi.

Küresel ölçekte rekabetçi, sürdürülebilir, özgün ürünler tasarlayan ve üreten Türkiye'nin motor şirketi TEI, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara ek olarak; havacılık sektöründe kariyer hedefleyen öğrencilere, sektörü yakından tanıma fırsatı vermek ve öğrencilerin bilgi birikimlerini artırmak amacıyla TEI Havacılık Motorları Okulu'nu 2021 yılının Mart ayında başlatmıştı. 14 hafta boyunca, cumartesi günleri yapılan derslerin ilkini Milli Savunma Teknolojilerinin Önemi, Havacılığın Temel Prensipleri ve TEI'nin Havacılık Motorları Sektöründeki Yeri konularıyla TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit yaptı.

Konularında uzman TEI mühendislerinin verdiği; gaz türbinli motorlar, pistonlu motorlar, motor malzemeleri ve özel prosesler, havacılık motorlarında emniyet, motor montaj kabiliyetleri ve kalite süreçleri, motor ve komponent testleri gibi havacılığın her alanına dair yararlı bilgilerin paylaşıldığı programın kapanış dersinde, öğrencilere iş hayatına giden yolda kendilerini hangi alanlarda ne şekilde geliştirmelerinin faydalı olacağına yönelik bilgiler de paylaşılacak.

TEI Havacılık Motorları Okulunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, TEI'nin işe alım ve uzun dönemli staj programlarında değerlendirme havuzuna alınacak. Öğrenciler tarafından yoğun talep gören TEI Havacılık Motorları Okulu; güncel içeriklerle, her yıl, yeni öğrencilerine kapılarını açacak.

(Moshıur Rahman/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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