Teı'den Anlamlı Proje

Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEI), gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Eskişehir'e değer katmaya devam ediyor.

Yaklaşık iki sene önce Türk Kızılayı Eskişehir Kan Bağışı Merkezi ile imzaladığı "Kan Bağışı Protokolü" ile yüzlerce kişiye can veren TEI, kan bağışının yanına kök hücre bağışını da ekledi. TEI tesislerine gelen Kızılay Kan Alım Otobüsü'nde, 50'den fazla gönüllü TEI çalışanı kan bağışında bulunurken, 30'dan fazla çalışan da kök hücre bağışlayabilmek için veri bankasına kayıt oldu. - ESKİŞEHİR