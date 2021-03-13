TEI, çevrim içi etkinlikte kız öğrencilerle bir araya geldi

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yetkililerinin, "Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında kız öğrencilerle çevrim içi etkinlikle bir araya geldiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, TEI'nin sosyal medya platformu kanalından canlı yayınlanan "Söz havacı kadınlarda" söyleşisinde, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya, Turboşaft Sistem Tasarım Entegrasyon Müdürü Fatoş Bahar Çekyay, Kalite Sistem ve Sertifikasyon Teknik Lideri Ayşin Özkan, sektöre giriş hikayelerini ve deneyimlerini anlattı.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlik kapsamında düzenlenen bilgi yarışmasında, en yüksek puanı alan katılımcılara hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar