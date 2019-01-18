Tehlikeyi hiçe saydı, donan mazot deposuna ateş tuttu

Hava ısısının eksi 15 dereceye düşen Sivas'ta bir sürücünün aracının aracının deposunda donan mazotu, tehlikeye aldırmadan ateşle eritmeye çalışması dikkat çekti

SİVAS - Hava ısısının eksi 15 dereceye düştüğü Sivas'ta bir sürücünün aracının aracının deposunda donan mazotu, tehlikeye aldırmadan ateşle eritmeye çalışması dikkat çekti.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken gün içerisinde ise ısı eksi 10 derece oldu. Bir çok aracın deposundaki mazot dondu. Sivas merkez Yenişehir mahallesinde kamyonetinin evinin önüne park eden Adem Yavuz Gökçen, sabah kalktığında aracının deposundaki mazotun donduğunu fark etti. Uzun uğraşlara rağmen kamyonetini çalıştıramayan Gökçen, donan mazotu eritmek için ilginç bir yol seçti. Tehlikeye aldırmayan sürücü piknik tüpü ile mazot deposunu ısıtmaya çalıştı. Ancak tehlikeli çözüm yolu da sonuç vermedi.

Araçların yakıt deposunun donduğunda herkesin bu yöntemi kullandığını belirten Adem Yavuz Gökçen, deponun patlama ihtimali olduğunu ifade edip, "Arabayı çalıştıramadım, depo buz tuttu. Bende pürmüz ile ateşle deponun donunu çözmeye çalışıyorum. Mazot çözülsün arabayı çalıştıracağım inşallah. Ateşi tutarken dikkat ediyorum, devamlı aynı yere tutmuyorum. Devamlı aynı yere tutarsak patlar. Herkes böyle yapıyor. Hava çok soğuk ellerim buz tuttu ve çatladı. Tahminimce şu an hava sıcaklığı eksi 10 vardır. Sabah 6'da kalktığımda eksi 15 dereceydi. Yarım saattir uğraşıyorum çalıştıramadım. Arkadaşı çağıracağım, çektirerek vurduracağım. Yoksa çekici gelip sanayiye götürecek"dedi.

Kaynak: İHA