Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi
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Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi

Sivas'ta meraklı vatandaşlar, belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntıyı tehlikeyi hiçe sayarak izledi.

Tehlikeyi hiçe sayan vatandaşlar, uyarılara aldırış etmedi
26.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:27

Sivas'ta meraklı vatandaşlar, belediye ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntıyı tehlikeyi hiçe sayarak izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi'nde meydana geldi. Sivas Belediyesi ekiplerinin içme suyu isale hattında yürüttüğü çalışma sırasında iş makinesinin darbesiyle doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz borusunda sızıntının başlaması üzerine olay yerine polis ve doğalgaz müdahale ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri tarafından cadde yaya trafiğine kapatılarak önlem alındı. Yaşanan olay paniğe neden olurken, vatandaşlar ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Sızıntının yaşandığı noktaya yakın mesafede bulunan apartmanlardaki vatandaşların uyarılara rağmen ekiplerin çalışmalarını izlemeleri ise dikkat çekti.

Öte yandan, aynı noktada belediye ekiplerinin çalışması sırasında iki gün önce doğalgaz borusunda bir patlama daha meydana gelmişti.

Doğalgaz borusundaki sızıntı ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

(Veysel Korkmaz - Demet Karakuş/İHA)

Kaynak: İHA

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