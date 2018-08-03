Tehlikeyi Bile Bile Atlıyorlar

Mersin'de sıcaklardan bunalan çocuklar, 'tehlikeli' ve 'yasak' olmasına rağmen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar, suyun kirli olmasından dolayı da birçok hastalığa yakalanma riski ile karşı karşıya kalıyor.

Her yıl onlarca çocuğa mezar olan sulama kanallarına çocukların ilgisi azalmıyor. Hava sıcaklıklarının nemle beraber 45 dereceyi aştığı Mersin'de çocuklar, serinlemek için suluma kanallarında tehlikeye aldırış etmeden yüzüyorlar. Merkez ilçe Toroslar'dan geçen DSİ'nin kanalında 'kanala girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırış etmeden yüzen çocuklar, zaman zaman suya tehlikeli dalışlar da yapıyorlar. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar, günlerinin büyük bölümünü sulama kanallarında geçiriyor. Kanalda yüzmenin tehlikeli olduğunu bilen çocuklar, buna rağmen sıcak havadan bunaldıkları için kanalda yüzdüklerini ifade ediyorlar. Bazı çocuklar ise bölgeye yakın havuzun olmamasından dolayı kanala girmek zorunda kaldıklarını belirtirken, kirli olmasına rağmen girdiklerini söylediler.

Çocukların yüzdüğü kanalların kirli olması da dikkat çekiyor. Birçok atığın olduğu kanalda çocuklar, suyun kirli olmasından dolayı birçok hasatlığa da yakalanma riski ile karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, sulama kanallarında yüzmenin hem hayati hem de sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor. Bu tür sularda özellikle çocukların idrar yolları enfeksiyonlarına yakalanabileceğini kaydeden uzmanlar, ishal tarzı hastalıklar, orta ve dış kulak iltihapları gibi sorunların ortaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, sıcak havalarla birlikte vatandaşlar da serin yerlere akın ediyor. Kent merkezinde insan yoğunluğu gündüz saatlerinde azalırken, vatandaşların birçoğu ailesiyle birlikte sahillerde serinliyor. Atatürk Parkı içinde ağaçların altında oturan ve yatan vatandaşlar, sıcaktan korunmaya çalışıyor. - MERSİN