Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
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Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar

Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da çocukların, üzerinde 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkıp süs havuzuna atlaması, yürekleri ağızlara getirdi.

ADANA'da çocukların, üzerinde 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkıp süs havuzuna atlaması, yürekleri ağızlara getirdi.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla birlikte nisan ayından bu yana 10'dan fazla kişi, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında boğularak öldü. Alınan önlemlere rağmen bazı çocuklar yüzmek için akıntısı yüksek kanallara girerken, bazıları ise park ve bahçelerdeki süs havuzlarında serinliyor.Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır', 'Dikkat ölüm tehlikesi' yazılarıyla yapılan uyarılara karşın parktaki süs havuzuna girdi. Çocuklar, süs havuzunun aydınlatılması için yapılan ve üzerinde 'Ölüm tehlikesi' yazan elektrik trafosunun üzerine çıkarak suya atladı. Hayatlarını hiçe sayan çocuklar, o anları çeken DHA muhabirinin uyarısı ile havuzdan çıkıp gözden kayboldu.


Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar
Tehlikeye rağmen süs havuzuna atlıyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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