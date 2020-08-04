Tehlikeye rağmen girdikleri sulama kanalının temizlenmesini istediler HAVA sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ile çocuklar, yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

HAVA sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ile çocuklar, yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi. Tehlikeye aldırış etmeyenler, kanalın da temizlenmesini istedi.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Antalya'da yetişkinlerin de aralarında olduğu çocuklar, yasak olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı. Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'ndeki sulama kanalına girenlerin tehlikeye aldırış etmemesi dikkat çekti. Sulama kanalına giren çocuklar, sıcaklığı 15 derece, derinliği ise 3 metre olan suda uzun süre kaldı. Havanın sıcak, denizin ise uzak olması nedeniyle serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen İsmail Bulca, "Tehlikeli ancak çok eğlenceli. Biz kanalın da temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA