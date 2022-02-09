YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, bazıları yüksek binaların çatılarına çıkarak soğuk hava ve tehlikeye rağmen kar temizliyorlar.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini eksi 15 derecede 350 TL ücretle temizleniyor. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Çetin Kutluk ve arkadaşları, ekmeklerini ipin ucunda kazanıyorlar. Kar yağışına sevinen Çetin Kutluk, beline bağladığı iple tüm tehlikelere rağmen binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindiriyor.

Çetin Kutluk ve arkadaşları, bazen de akşam saatlerin hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları temizlediklerini belirttiler.

"Ekmeğimizi ipin ucunda arıyoruz"

Tüm zorluklara rağmen çatı temizlediklerini belirten Çetin Kutluk, "Her zaman çatı temizlemesi yapıyoruz. Maddi durumdan dolayı bu işleri biz yapıyoruz. Tüm risklere rağmen şimdi 6. kattayız ve çatı temizliyoruz. Soğuk havaya ve tüm zorluklara rağmen ekmek paramızı böyle çıkartıyoruz. Bizim hayatımız zaten belimizdeki ipe bağlı. Bizde çatı başına 350 TL'ye temizleyerek hayatımızı sürdürüyoruz. Şu an Yüksekova'nın en yüksek yerindeyiz, soğuk havaya rağmen çatı temizlemeye devam ediyoruz" dedi.