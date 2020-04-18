Tehlikeye aldırmadan otomobil taşıdı
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Kozan, Feke, Güncel

Tehlikeye aldırmadan otomobil taşıdı

ADANA'nın Feke ilçesinden Kozan'a seyir halinde olan bir pikabın, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasında otomobil taşıması görenleri şaşkına çevirdi.

18.04.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:08
Tehlikeye aldırmadan otomobil taşıdı

ADANA'nın Feke ilçesinden Kozan'a seyir halinde olan bir pikabın, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasasında otomobil taşıması görenleri şaşkına çevirdi.Feke ilçesinden Kozan ilçesine seyir halinde olan ve yük taşımada kullanılan 01 RT 648 pikabın kasasına tahta paletlerle otomobil yüklendiği görüldü. El yapımı tahta takozlar ile arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti. Kasasında 31 EY 202 plakalı Toros marka otomobil ile ilerleyen pikabın yol açtığı riske aldırmadan yoldaki kamyonları sollayarak hızla yol alması şaşırttı.


Kaynak: DHA

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