Tehlikeye aldırış etmeyen Suriyeli çocuklar süs havuzunda serinlediler



İSTANBUL - İstanbul Mecidiyeköy'de sıcak havadan bunalan Suriyeli çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden bir Alışveriş Merkezinin önündeki süs havuzuna atlayarak serinledi.Çocuklarla kendilerine engel olmaya çalışan özel güvenlik görevlilerin adeta köşe kapmaca oynadığı anlar ise kameralarca kaydedildi.

İstanbul'da günlerdir etkisini gösteren sıcak havadan bunalan Suriyeli çocuklar serinlemenin yine tehlikeli yolunu seçti. Mecidiyeköy'de bir alışveriş merkezi önünde bulunan süs havuzuna atlayan çocuklar bir süre süs havuzunda yüzdükten sonra alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi tarafından uzaklaştırdı. Güvenlik görevlisinden kaçan çocuklar kendilerini hızla akan yola atarak az kalsın bir faciaya neden olacaktı.

Güvenlik görevlisinin gitmesinin ardından çocuklar tekrar süs havuzuna gelerek eğlenmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar birbirlerini zorla süs havuzuna itti. Bir temizlik görevlisine çevredeki vatandaşların çocukları uzaklaştırmasını söylemesi üzerine "Benim işim değil" diye cevap vermesi dikkat çekerken bir başka vatandaş ise "Tehlikeli değil mi?" sorusuna "Bunlar için fark etmez" diyerek kayıtsız kaldı.

Güvenlik görevlisinin tekrar süs havuzuna gelmesinin ardından çocuklar havuzdan çıkarak hızla uzaklaştı.