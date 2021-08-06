Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
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Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar

Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar düşme tehlikesi olan surların altında uyuyarak serinliyor.

Diyarbakır'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar düşme tehlikesi olan surların altında uyuyarak serinliyor. Surların altında oturmak yasak olmasına rağmen, vatandaşlar yasağa aldırış etmeden serinlemek için saatlerce surların altında oturuyor, kimisi ise uyuyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşlar 41 dereceyi gören hava sıcaklığından bulanarak surların gölgesine akın etti. Tarihi surlarda restorasyon çalışmaları nedeniyle taş düşebileceğini ve bundan dolayı sur diplerinde oturmanın yasak olduğunu belirten tabelalara rağmen vatandaşlar serinlemek için sur diplerini akın etti. Daha önce yıkılan taşlara rağmen serinlemenin keyfini çıkartan vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden halı sererek yeme içme keyfine başvurdu. Kimi vatandaşlar ise serinliğin keyfini uyuyarak çıkardı.

"Taş düşerse kurtulurduk"

Sur altında oturan Mesut Yıldırım, tehlikeye rağmen oturduğunu taş düşerse de kurtulacağını kaydetti. Yıldırım, "Evden çıktık buraya geldik, kıraathanede hastalık var ondan dolayı gidemiyoruz. Hava çok sıcak 50 derece var muhakkak. Tehlike gelmeden önce yukarıya baktım, bir taş düşerse nasıl kurtuluruz diye düşündüm" dedi.

Ekrem Işık ise, "Gücümüz olsaydı seyahatte giderdik, mecburiyetten burada oturduk. Burası sağlam diğer yerler çürük, bazen çürük yerlerde oturuyoruz Allah bizi muhafaza etsin, mecbur kalıyoruz bazen" diye konuştu.

"Tabela var gören görüyor"

Surlara karşı tedbirini alan Mehmet Fatih ise "Hastaneden çıktım ağaç gölgesinde oturuyorum, surların dibine girecektim, yukarıdan taş gelir diye ağaç gölgesine muhtaç kaldık. Surların gölgesi daha iyi ama tehlikeden dolayı ağaç gölgesinde kaldık. Tabelaları görebiliyoruz, taş düşebilir geçmek yasak diyor, ama kimse görmüyor, ben bir şey söylesem yanlış anlayacaklar, gören görüyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar
Tehlikeye aldırış etmeden serinliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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