TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİNANIN YIKIMINI İZLEDİLER - Haberler
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TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİNANIN YIKIMINI İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 38 yıllık eski belediye binasının yıkımına başlandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 38 yıllık eski belediye binasının yıkımına başlandı. Bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden iş makinelerinin çalışmalarını yakından izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Keşan'da bir süre önce içindeki kiracılar tahliye edilen 38 yıllık eski belediye binasının yıkımına başlandı. Yıkım nedeniyle bazı cadde ve sokaklar İlçe Trafik Komisyonu'nun aldığı kararla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çevresi demir bariyerlerle kapatılan binada iş makineleri çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yıkımı yakından izleyerek, cep telefonlarıyla görüntüledi. Polis, zaman zaman vatandaşları yıkım sahasından uzaklaşmaları konusunda uyardı. Öte yandan polis, hurda toplayanların da yıkım sahasına girmesine izin vermedi.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİNANIN YIKIMINI İZLEDİLER

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİNANIN YIKIMINI İZLEDİLER

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDEN BİNANIN YIKIMINI İZLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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