Putin'in Elini Sıkan First Lady Melania Trump'ın Yüz İfadesi ABD'de Gündem Oldu

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin'in görüşmesinde Melania Trump'ın bir görüntüsü gündeme oturdu. Putin'le el sıkıştıktan sonra yüz ifadesi değişen First Lady'nin o anları 'tehlikenin bir tek o farkında' yorumlarına neden oldu.

GÖRÜNTÜ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında pazartesi günü Finlandiya'da gerçekleşen görüşmenin yankıları sürüyor. ABD basını Trump'a ağır eleştiriler yöneltirken, First Lady Melania Trump'ın bir görüntüsü gündemi değiştirdi.

YÜZ İFADESİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Daily Mail tarafından yayınlanan videoda eşiyle birlikte Putin'in karşısına çıkan Melania, Rusya liderinin elini sıktıktan sonra yüz ifadesi ani bir değişime uğruyor.

"BU ADAMIN NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNU..."

Sosyal medyada da geniş yer bulan videoda, Melania Trump'ın yüzünde korku ve şok ifadeleri oluştuğu yönünde yorumlar yapıldı. Daily Mail'in haberinde "Odada bu adamın ne kadar tehlikeli olduğunu bilen tek kişi Melania" ifadesi yer aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

First Lady'nin yüz ifadeleri, basının gündemine ilk kez gelmiyor. Eşiyle aralarında sorunlar olduğu yönünde çeşitli haberler yer alan Melania Trump, Başkan Trump'ın yemin töreni sırasındaki 'sahte gülümseme' görüntüsüyle çok konuşulmuştu.