Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi Bayburt İl Özel İdaresi Aydıntepe İlçe Şantiyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt İl Özel İdaresi Aydıntepe İlçe Şantiyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı kalan, Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında İl Özel İdare ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor. 20 gün kadar devam edecek çalışmalara korona virüs nedeniyle maske ve eldiven takarak başlayan ekipler, iş makineleri eşliğinde, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şantiye Şefi Durmuş Köksal idaresindeki ekipler, havaların ısınmaya başlamasıyla Soğanlı Dağlarının zirvesinde bulunan köye dönüş yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Aydıntepe İlçesine bağlı Günbuldu köy yolunda çalışma başlattı.

Kışın kimsenin kalmadığı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki köyün yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede günde yaklaşık 5 kilometre ilerleme kaydetti.

3 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda ekipler yolun tamamını açarak köye ulaşımı sağladı.

Şantiye Şefi Durmuş Köksal yaptığı açıklamada ekiplerin özverili çalışmasının ardından metrelerce yükseklikteki kar engelini kaldırarak köye ulaşım sağladıklarını ve bölgede Haziran ayına kadar çalışmaların sürdüğünü belirtti.

(Beşir Kelleci/İHA)

Kaynak: İHA