Üstü Açık Arabada Dans Eden ve Görüntüleri Sosyal Medyadan Yayınlayan Sürücü, Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çeken sürücü Batuhan Y., gözaltına alındı. 'Pişmanım' diyen Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.

ÜSTÜ AÇIK ARAÇTA AYAĞA KALKIP DANS ETTİ

Video paylaşım sitesinde Konak Tüneli'nde seyreden üstü açık otomobildeki sürücü ile yanındaki kişinin ayağa kalkıp oyun havaları eşliğinde dans ettiği görüntülerin paylaşılması sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Polis, görüntülerden tespit ettiği 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y'yi gözaltına aldı.

"İYİ DERS OLDU"

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde söz konusu eylemi eğlence amaçlı gerçekleştirdiğini, böyle bir sonuçla karşılaşacağını düşünmediğini, bunun kendisine iyi bir ders olduğunu söylediği öğrenildi.

Batuhan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından "trafiği tehlikeye düşürmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.