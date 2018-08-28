3 Metre Yüksekliğindeki Bentlerin Üzerinde Tehlikeli Selfie

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Fırtına deresinde Devlet Su İşleri'nce inşa edilen taşkın koruma bentleri üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor.

KORUMAYA ALINMASI GEREKİYOR

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korumaya alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ile Ardeşen ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi'nde, yerli- yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor. Vadide akan Fırtına deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.

KAYGAN ZEMİNDE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURULABİLİYOR

Devlet Su İşleri tarafından Fırtına deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler ise tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektirip, selfie yapıyor. Bent üzerinden akan dere içinde yürüyüş yapanlar, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı kişiler, çocukları bile dereye sokarak, bent üzerinde yürütüyor.

3 METRE YÜKSEKLİĞİNE

Akıntının içinde, 3 metre yüksekliğindeki bentte yürüyenler, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor. Fırtına Vadisi'ndeki işletmeciler ise bentlerin üzerinde yürümenin tehlike oluşturduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.