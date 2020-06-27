Tehlikeli Oyun Filmi
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Yıl 1941. Japon istilasından beri Çin, müttefikler ve karşı güçler için istihbarat savaşlarının yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Ünlü oyuncu Jean Yu, eski sevgilisinin yönetmenliğini yaptığı “Saturday Fiction” adındaki oyunda oynamak üzere Şangay’a gelir. Ancak gerçekte amacı nedir? Eski kocasını kurtarmak mı? Müttefik güçler için istihbarat toplamak mı? Yoksa sevgilisiyle savaştan kaçmak mı? Jean Yu görevine devam ederken, yaklaşmakta olan Pearl Harbor saldırısı hakkında öğrendiklerini ortaya çıkarıp çıkarmamak konusunda ikilemde kalacaktır.
Yönetmen: Ye Lou
Senaryo: Yingli Ma
Oyuncular: Li Gong, Mark Chao, Pascal Greggory, Xiangli Huang, Ayumu Nakajima, Joe Odagiri, Tenma Shibuya, Chuan-jun Wang, Tom Wlaschiha, Songwen Zhang
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Saturday Fiction
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Çin
Orijinal Dili: İngilizce, Japonca, Fransızca, Mandarince
Filmin Süresi: 126 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com