Tehlikeli Oyun Filmi
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Tehlikeli Oyun Filmi

Tehlikeli Oyun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Tehlikeli Oyun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tehlikeli Oyun Filmi
27.06.2020 04:54 | Son Güncelleme: 27.06.2020 05:12

Yıl 1941. Japon istilasından beri Çin, müttefikler ve karşı güçler için istihbarat savaşlarının yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Ünlü oyuncu Jean Yu, eski sevgilisinin yönetmenliğini yaptığı “Saturday Fiction” adındaki oyunda oynamak üzere Şangay’a gelir. Ancak gerçekte amacı nedir? Eski kocasını kurtarmak mı? Müttefik güçler için istihbarat toplamak mı? Yoksa sevgilisiyle savaştan kaçmak mı? Jean Yu görevine devam ederken, yaklaşmakta olan Pearl Harbor saldırısı hakkında öğrendiklerini ortaya çıkarıp çıkarmamak konusunda ikilemde kalacaktır.

Yönetmen: Ye Lou

Senaryo: Yingli Ma

Oyuncular: Li Gong, Mark Chao, Pascal Greggory, Xiangli Huang, Ayumu Nakajima, Joe Odagiri, Tenma Shibuya, Chuan-jun Wang, Tom Wlaschiha, Songwen Zhang

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Saturday Fiction

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Çin

Orijinal Dili: İngilizce, Japonca, Fransızca, Mandarince

Filmin Süresi: 126 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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