TEHLİKELİ MANZARA KEYFİ
Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan genç, kayalıkların ucuna oturarak Konyaaltı Sahili manzarasını izledi.
Antalya'da 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan genç, kayalıkların ucuna oturarak Konyaaltı Sahili manzarasını izledi. Gencin sahile karşı selfie çektiği ve uzun süre uzandığı göze çarptı.
Antalya'nın Konyaaltı Sahili bandında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlere çıkan genç, uzun süre falezlerin ucundaki kayalıklarda uzandı. Kayalıklardan sahili izleyen gencin manzarayı ölümsüzleştirmek için selfie çektiği gözlendi. Falezlerin üzerinde bulunan uyarıları dikkate almayan gencin, manzara keyfi için hayatını tehlikeye attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı