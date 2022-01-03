Tehlikeli köpek ırkları

ESKİŞEHİR (İHA) - Sokakta yaşayan hayvanlar ve saldırgan olduğu düşünülen köpek ırkları hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Yapılması gereken kısır olmayanların alınıp kısırlaştırılması ve sonrasında ise yine alındığı yere bırakılmasıdır. Başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere kısırlaştırma merkezleri olmayan yerel yönetimlerin, hızlı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeleri çok önemli gibi görünüyor" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kanuna göre, sokak hayvanlarının toplanarak barınakta yaşamak zorunda bırakılmasının mümkün olmadığını söyleyen Başkan Mehmet Kızılinler, yapılması gerekenin kısırlaştırma operasyonu olduğunu belirtti. Sokakta yaşayan hayvanlar ve saldırgan olduğu düşünülen köpek ırklarının birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Kızılinler, "Öncelikle iki farklı kavramın birbirine karıştığı çok açık. Sokakta yaşayan hayvanlar ve saldırgan olduğu düşünülen köpek ırkları. 5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu'nun yerine hazırlanan ve 14 Temmuz 2021 yılında resmi gazetede yayınlayıp yürürlüğe giren hayvanları koruma kanuna göre, sokakta yaşayan hayvanların toplanarak bir barınakta yaşamak zorunda bırakılmaları mümkün değil. Yapılması gereken kısır olmayanların alınıp kısırlaştırılması ve sonrasında ise yine alındığı yere bırakılması yönünde. Ancak kendi yaşamını devam ettiremeyecek şekilde güçten düşenlerin ve saldırgan olanların yerel yönetimler tarafından rehabilite edilmeleri mümkün. İlgili kanunun bu maddesine göre sokak hayvanlarının sayılarının kısırlaştırma yapılarak kontrol altında tutulması amaçlanırken sorumluluğunu yerine getirmeyen yerel yönetimlere karşı yaptırım yapma noktasındaki eksikliği sebebi ve özellikle hala sahipli hayvanların sokağa terkinin engelleyemiyor olması sebebi ile sokakta yaşayan canların sayısında hızlı bir şekilde artış olduğu gerçeğini unutmamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ağızlık takılması başta olmak üzere, gerekli önlemler alındıktan sonra halka açık alanlarda gezdirilmesi gerekiyor"

Saldırgan olduğu düşünülen köpek ırklarına sahip olanların, bir an önce gerekli koşulları yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Kızılinler, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yani bu noktada 2022 yılının sonunda tamamlanması planlanan sahipli hayvanların kimliklendirmesi ve başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere kısırlaştırma merkezleri olmayan yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirmeleri çok önemli gibi görünüyor. Sokak hayvanları ile karıştırılan diğer konu ise saldırgan köpek ırkları ile ilgili oluyor. Pitbull başta olmak üzere saldırgan olarak tanımlanan köpek ırklarının 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırmayla birlikte kimliklendirme yapılması gerekiyor. Başta ağızlık takılması olmak üzere önlemler alındıktan sonra halka açık alanlarda gezdirilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra ilgili köpekleri besleyen kişilerin elinden alınması ve 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Gaziantep'te yaşadığımız olay bir kere daha gösterdi ki gerektiği şekilde önlem alınmazsa bunun faturası ağır olabiliyor. Bundan dolayı masum insanlara ve yeteri önlem almayan sahipleri yüzünden yine masum canlara zarar gelmemesi için başta ağızlık olmak üzere bir an evvel gerekli koşulların sağlanması gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

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