Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı
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Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Haberler | Güncel

- Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı Aydın'ın bin rakımlı yaylasında ortaya çıkan tehlikeli çöl örümceği 'Sarı Kız' mahalle sakinlerini tedirgin etti.

- Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı

AYDIN - Aydın'ın bin rakımlı yaylasında ortaya çıkan tehlikeli çöl örümceği 'Sarı Kız' mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evlerinde neredeyse her gün akşamları ortaya çıkan dev örümceklerden çok korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri bir an önce tedbir alınmasını istiyor.

Yetişkinlerinin boyu 20 cm'ye kadar ulaşabilen, insanlardan korkmayan, ses ve ışığa giden, bir metre yükseğe sıçrayabilen ve çok hızlı hareket edebilen bu örümceğin sayısının her geçen gün artması insanları tedirgin ediyor.

Halk arasında Sarı Kız Örümceği olarak bilinen, ancak Güney Doğu Anadolu'da, çöl ikliminin yaşandığı yerlerde rastlanabilen, askerler tarafından Sarı Ömer adı da verilmiş olan dünyanın en tehlikeli ve en büyük örümcekleri arasında yer alan örümcek türü Aydın'da da görüldü. Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı yaklaşık bin rakımlı Yeşil Yenice Mahallesinde bu yıl ortaya çıkan örümcek mahalle sakinlerini tedirgin etti. Bahçede akşam yemeği yedikleri sırada biranda ortaya çıkan 3 örümcek ev sakinlerin korkuttu. Çok hızlı hareket eden ve insanların üzerine yürüyen örümcekleri önce öldüren aile, ilk kez rastladıkları örümcek ile ilgili internette yaptıkları araştırmanın ardından yakaladıkları örümcekleri daha uzak bir alana bırakmaya başladı. Yetkililerden destek isteyen aile, evlerinde ilk kez bu sene rastladıkları örümcekten çok korktuklarını ifade etti.

"Çok korkuyoruz ve nasıl korunacağımızı bilmiyoruz"

40 yıldır aynı evde yaşadığını ve hayatında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü ifade eden 60 yaşındaki Ganime Öztürk, "Torunlarım internetten araştırdığında adının Sarı Ömer olduğunu öğrendiğimiz örümceği ilk kez bu yaz gördük. Bin rakımlı yaylada olmamıza rağmen çöl ikliminde yaşayan bu tehlikeli örümceğin burada olması çok ilginç. Bu örümcekler her tarafı sarmaya başladı. Günde en az dört- beş defa bu örümceklerle karşılaşıyoruz. Genelde akşam saatlerinde ışığın ve sesin olduğu yerlerde görüyoruz. Yakaladığımız bazı örümceklere sık sık yakındaki ormana bırakıyoruz ama henüz ne yapacağımızı, nasıl korunacağımızı bilmiyoruz. Çok korkuyoruz. Bizlere kim, nasıl yardımcı olacaksa destek bekliyoruz" dedi.

Halk arasında Sarı Ömer örümceği olarak bilinen eklem bacaklı hayvan, Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunuyor. Genellikle kurak yerleri seven bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Diğer örümcek türlerinden farklı olan ve Aydın'da ilk defa görülen Sarı Kız örümceği, avcı bir tür olduğu için hızlı hareket edebilmesinin yanı sıra yaklaşık bir metre yükseğe sıçradığı, özellikle fare ve tavşan türleri gibi kendisinden büyük avları ısırdıktan sonra ısırdığı bölgedeki etlerin çürüdüğü, ardından da yediği biliniyor. İran, Irak gibi sıcak çöl ikliminde yaşadığı bilinen insan sağlığı açısından çok tehlikeli olan çöl örümceğinin Aydın'ın dağlarına nasıl geldiği ise merak konusu oldu.

Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı
Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı
Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı
Tehlikeli 'Çöl Örümceği' Aydın'da ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir

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