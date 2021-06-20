Düzce'de tehlikeli akrobasi
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Düzce'de tehlikeli akrobasi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri yürekleri ağza getirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri yürekleri ağza getirdi. O tehlikeli anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında bir motosiklet sürücüsünün boş sokaklarda yaptığı tehlikeli akrobasi hareketleri, yolda seyreden diğer araç sürücülerini tehlikeye düşürdü. Hızla ilerleyen sürücü, motosikletin üzerine yüz üstü yatıp ayaklarını uzatarak tehlikeli hareketler yaparken, o anlar başka bir sürücünün kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Bir süre bu şekilde ilerleyen motosiklet sürücüsü kavşağa geldiği esnada yavaşlayarak normal haline döndü. Şans eseri kaza yaşanmadı. - DÜZCE

Düzce'de tehlikeli akrobasi
Düzce'de tehlikeli akrobasi
Düzce'de tehlikeli akrobasi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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