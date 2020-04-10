Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel

Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

KORONAVİRÜS salgınından korunmak için vatandaşlar eldiven ve maske takarken, aynı hassasiyeti çevreyi temiz tutma konusunda göstermiyor.

10.04.2020 07:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 07:45
Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

KORONAVİRÜS salgınından korunmak için vatandaşlar eldiven ve maske takarken, aynı hassasiyeti çevreyi temiz tutma konusunda göstermiyor. Sıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oluyor. 

Dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden koronavirüs salgını nedeniyle bütün ülkeler aldıkları önlemlerle hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan sonra tedbirler sıklaştırıldı, maske ve eldiven kullanımı neredeyse her yerde zorunlu hale getirildi. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları da yasaklandı. Alanya'da tüm kamu kurumları, ilçede salgının en alt seviyede atlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederek salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Banka ATM'leri, parklar, kamu kurumları, özel halk otobüsleri ve eczaneler dezenfekte ediliyor.

SOKAKLARDA KULLANILMIŞ ELDİVENLERSıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sokaklara eldiven ve maske atılmasının büyük risk oluşturduğunu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Ahmet Sağlam, "Yerlere eldiven atılması çok kötü. Bu şekilde kendimizi koruyamayız. Sorumsuz vatandaşlarımız var, lütfen bunlara biraz dikkat edelim. Bu salgın sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalı. Lütfen mümkün olduğunca hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim. Eldivenleri de yere atmayalım" dedi.GELİŞİGÜZEL ATILMAMALI

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Alanya Belediyesi olarak koronavirüs eylem planı dahilinde şehirde, hizmet alanlarımızın hepsinde, kamu kurumlarında, belediye otobüslerinde, duraklarda, ATM'lerde, eczanelerde ve pek çok alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Aynı zamanda pazar yerleri ve market girişlerinde maske dağıtımı yapıyoruz. Özellikle çevrenin korunması ve halk sağlığının korunması adına kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara gelişi güzel atılmamasını halkımızdan rica ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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