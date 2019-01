Tehlike saçan tarihi yapı havadan görüntülendi

Sivas'ta ayakta durmakta güçlük çeken tarihi konak, mahalle sakinlerini endişelendiriyor

SİVAS - Sivas'ta ayakta durmakta güçlük çeken tarihi konak, mahalle sakinlerini endişelendiriyor.

Sivas'ta Akdeğirmen mahallesinde bulunan ve yıkılmak üzere olan "Gani Özdağon evi" isimli tescilli konak mahalle sakinlerini endişelendiriyor. 19. Yüz yılın sonlarında inşa edilen, zemin katı taştan üst katları ise ahşap arası kerpiç dolgusundan oluşan konak, Kültür Bakanlığı tarafından 1990 yılında tescillenerek Doğal ve Kültür Varlıkları Koruma Envanterine alındı.

Yaklaşık 19 yıl önce koruma altına alınan binanın ön bahçesi sarılarak mahalleden izole edilirken, arka kısmı sokağa açıldığı için her hangi bir tedbir alınamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken bina mahalle sakinleri için tehlike oluştursa da koruma altında olduğu için ne onarılabiliyor nede yıkılarak kaldırılıyor. Restore edilecek eserler arasında da bulunmayan yapının kendiliğinden yıkılması an meselesi.

Mahalleri tedbir alınmasını istiyor

Akdeğirmen mahallesi Muhtarı Fevzi Mesci, evin bulunduğu sokaktan vatandaşların geçmeye korktuklarını belirtip."Biz vatandaşlar olarak mahalleli olarak, şu görüntü çok güzel bir şey arz etmiyor. Çok kötü bir görüntü ve hayati tehlike arz ediyor. Buradan vatandaşlar geçemiyor. Araba geçse veya konak üstüne düşse, bunlar olmadan bir cana zarar vermeden buranın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Şuan da çökme tehlikesi var. Burası yıkıldı yıkılacak. Herkes görüyor, kimse geçemiyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. "dedi.

Çökme tehlikesi var

Mahalle sakini Adnan Yüzbaşı adlı vatandaş ise evin bir tarafının çöktüğünü ifade ederek," Buradan devamlı geçip geliyoruz. Geçen geldiğimizde burası kaydı. Buradan geçerken yerde buzdu arabamın üzerine düşecek diye korktum. Bu binanın böyle olması çok büyük bir zarar. Bir an önce tedbir alınması lazım."şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA