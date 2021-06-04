TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
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TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 16 katlı binanın yanında bulunan ve çökmeler oluşan istinat duvarı, müteahhit firma tarafından yeniden yapılmak üzere kontrollü yıkıldı.

TOKAT'ta, 16 katlı binanın yanında bulunan ve çökmeler oluşan istinat duvarı, müteahhit firma tarafından yeniden yapılmak üzere kontrollü yıkıldı.

Kent merkezinde Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki sitenin arka kısmında bulunan istinat duvarlarında çatlak ve şişmeler olduğu fark edildi. Site sakinleri, yıkılma tehlikesine karşı durumu müteahhit firmaya bildirdi. Bunun üzerine siteye sevk edilen iş makinesi ile çalışma yapıldığı sırada istinat duvarının bir kısmı yıkıldı. Hasarlı görünen kısımlar da kontrollü olarak yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan kaya parçaları, sitenin bahçesine uçtu. Duvarın yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

Site sakinlerinden Kamil Başcı, "Duvarda bir şişme oldu, orta kısmında. Yetkili firmada geldi, duvarı tekrardan yıkıp yeniden yapacağını söylediler. Dün de yıkıma başladılar. Baş tarafından aldılar, o kısım aşağı çöktü. Şu an yapmaya çalışıyorlar. Bizim beklentimiz de bir an önce buranın bitirilmesi, site sakinlerinin rahata kavuşması. Müteahhit firma önlemlerini aldı. Daire sakinlerine haber verdi. Alt katları boşalttılar" dedi.

TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM
TEHLİKE OLUŞTURAN İSTİNAT DUVARINA KONTROLLÜ YIKIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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