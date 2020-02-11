Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor
Haberler » Güncel » Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor - Haber

Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor

Nevşehir'de kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerince temizlendi.

11.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:00
Tehlike oluşturan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizleniyor

Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından yaşanan don sonucu yüksek katlı binaların çatılarında oluşan ve can güvenliğini tehdit eden buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla metrelerce yükseklikteki sarkıtları kırarak, çatıları arındırdı.

Kaldırımlarda yürüyen yayalar ve park halindeki araçlar içinde tehlike oluşturan ve bazı yerlerde boyları 2 metreye kadar ulaşan buz sarkıtlarının kırılma çalışmaları sırasında Zabıta Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik tedbirleri aldı.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler