'Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı'

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı.

04.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:17

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Tehlike henüz geçmiş değil. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır" dedi.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılış töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve doktorlar ve sağlık görevlileri katılım gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'un sağlık altyapısına yeni bir anlayış ve güç katan bu güzide tesisin açılışını yaptığımız bugünlerde mutluluğumuzu paylaşmak üzere teşrifinizden dolayı şükranlarını arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatınız doğrultusunda ve himayelerinizde istanbul'un yenilenen hastanelerinden birisini daha Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin vatandaşımızın hizmetine açılışına hoş geldiniz. Sağlığa verdiğiniz önem ve sürekli olarak artan desteğinizle bugün altyapısıyla iftihar ettiğimiz bir sağlık sistemine sahip olan bir ülkeyiz. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın zor bir sınav verdiği salgın döneminde bunu her zamankinden daha iyi fark ediyoruz. Bu gururu yaşamamıza vesile oldunuz. Liderliğinizde herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki tek bir vatandaşımızın bile vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine erişiminde sorun yaşanmayan bir türkiye hedefine adım adım ilerliyoruz. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda sağlıkta ülkemizin çağ atladığı bir dönemi birlikte inşa ettik. Bu dönemin insanımızın layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnemizde yer bulacağına inanıyorum" dedi.

"SAĞLIK YATIRIMLARININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

"Halen tüm insanlığın mücadele ettiği Covıd-19 salgını dünyaya çok şey öğretti. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlık yatırımlarının özellikle bu dönemde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk" diyen Bakan Koca, "Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan kaçınmayan yetkili bir sağlık ordusu böyle zamanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlar olmaktadır. İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir. Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilmiştir" diye konuştu.

"TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL"

Hastanenin iki bölüm halinde dört bloktan oluştuğunu belirten Koca, "302 bin metrekare kapalı alanda 153ü yoğun bakım olmak üzere 1500 yataklı tam teşekküllü 45 ameliyathane hizmet verecek. İçinde bulunduğumuz günler tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı ancak tehlike henüz geçmiş değil. Son vakaya kadar ülkemizde vatandaşlarımız bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi arttırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca temizlik, maske, mesafe olarak özetlediğimiz tedbirlere ısrarla okuyalım" ifadelerini kullandı.

Koca, "Bütün vatandaşlarımız risk altında olmasına rağmen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riski taşımaktadır. Bu yüzden doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan yitirdiklerimiz oldu. Bugün açılış törenine teşrif ettiğiniz hastanemiz de pandemi hastanesi olarak hizmete aldığımız tesislerimizden biri. Bu konudaki en büyük temennimiz bu kurumdaki sağlık personelimizden can kaybı olmamasıdır. Bu vesileyle başta hocalarımız olmak üzere görevi başında yitirdiğimiz sağlık personelimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum" dedi.

Koca konuşmasının devamında, "Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz yirmi birinci yüzyıl dünyasında Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır. Bu vizyonun ortaya konmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden başta zatıaliniz olmak üzere İstanbul'da görev yapan valilerimiz nezdinde istanbul valiliği proje koordinasyon birimine ve tüm katkı verenlere şükranlarını arz ediyorum. Bu tesisisin inşaat inşasını istenen yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hastanemizin bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA)

'Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan Haber
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor Haber
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmasi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmasi halinde takımda kalacak
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Cani baba, eski eşini kızının gözünün önünde 12 bıçak darbesiyle öldürdü
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
İBB'nin Sancaktepe'deki kurban pankartlarını kesmesine Belediye Başkanı Döğücü tepki gösterdi
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu İstanbul'dan paylaşım yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Esra Albayrak Berat Albayrak Vladimir Putin Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: 'Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere hassasiyetlere uyulmalı' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 16:35:28. #1.14#
title