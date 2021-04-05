Tehlike arz ediyordu yıkıldı; şimdi yeşillendirildi
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Tehlike arz ediyordu yıkıldı; şimdi yeşillendirildi

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Tehlike arz ediyordu yıkıldı; şimdi yeşillendirildi

Kocaelililerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ve özellikle de çocuklar için ciddi riskler taşıdığı için yıkılan Tekel Duvarı alanı yeşillendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı ile tehlike oluşturan Tekel Duvarı'nın yıkımını gerçekleştirmişti. İzmit Merkezdeki Sabrı Yalım Parkı'nda bulunan Tekel Duvarı'nın yer aldığı alan şimdi de Büyükşehir ekipleri tarafından yeşillendirildi. Böylece alan hem tehlike arz etmekten kurtarıldı hem de görsel güzellik kazandırılmış oldu.

GÖRSEL OLARAK DAHA ESTETİK HALE GETİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı ile tehlike arz ettiği için yıkılan Tekel Duvarı alanı da yeşillendirildi. Hemen yanı başında yer alan çocuk parkı için de tehlikenin ortadan kaldırıldığı çalışmalarda İzmit ilçesinin merkezinde bulunan alan daha da estetik hale getirildi. Vatandaşlar çalışmanın yapılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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