Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk binaların yıkımına başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ayvalık'ta yaptığı açıklamanın ardından suç ve suçlu ile mücadele kapsamında risk teşkil eden metruk binaların yıkılmasıyla ilgili çalışmalar başladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürüm Hasan Onar, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile birlikte İbrahimce Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi de arz eden ve suçlu ile mücadelede risk teşkil eden metruk yapıların yıkımını birlikte incelediler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, mahalle muhtarları ve emniyet birimlerinin iş birliği ile yürütülen çalışma kapsamında bölgede tespit edilen yaklaşık 150 metruk yapı yıkılacak. - BALIKESİR