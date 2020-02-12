Tehlike arz eden metruk binalar yıkılıyor

12.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:22

Bilecik'te tehlike arz eden metruk binalarının yıkımları kontrollü bir şekilde devam ediyor.



Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde metruk binalarının yıkımı belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde devam ediyor. Beldeki metruk binaların bir bir yıktıklarını anlatan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde durulmayan, uyuşturucu madde kullanımına uygun ve tehlike oluşturan binalar, belediye ekiplerimiz tarafından yıkılmaktadır. Tespit ettiğimiz metruk binalarının yıkımına ilerleyen günlerde devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA