Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı - Haberler
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Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Soğanlı Mahallesi 1. Öztürk Sokak'ta yer alan ve tehlike arz eden iki metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Soğanlı Mahallesi 1. Öztürk Sokak'ta yer alan ve tehlike arz eden iki metrük binayı yıktı.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Osmangazi Belediyesi ekipleri, Soğanlı Mahallesi 1. Öztürk Sokak'ta yer alan iki metrük binayı yıktı. Can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle vatandaşları tedirgin eden metrük binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanuni işlemlerin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Binaların yıkılması ile vatandaşlar rahat nefes aldı.

Metrük binaların yıkılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, "Metrük binaların yıkılması yönündeki talebimize Osmangazi Belediyesi anında cevap verdi. Çalışmalarından dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz. Metrük binaların önünden geçmeye korkar olmuştuk. Belediye ekiplerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Belediye ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaları, yürürlükteki mevzuata göre yıkmaya devam edeceklerini belirtti. - BURSA

Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı

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Haber: Tehlike arz eden metrûk binalar yıkıldı - Haberler
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