Tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yeniden yapıldı

06.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:51

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmangazi mahallesinde tehlike arz eden istinat duvarı yıkılarak yenisi yapıldı.



Şehrin başta alt yapısı olmak üzere fiziki anlamda birçok çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Demiryolu 3. Sokak'ta bulunan ve yıkılma tehlikesi olan istinat duvarını yıkarak, şev duvar usulüyle yeniden inşa ettiler. Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA