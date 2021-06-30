Tehlike arz eden gölet kapatıldı

Yunusemre ilçesi Dazyurt Mahallesi'nde yer alan güvenlik açısından tehlike arz eden, hayvan içme suyu göleti, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılarak güvenli hale getirildi.

Yunusemre ilçesi Dazyurt Mahallesi'nde yer alan güvenlik açısından tehlike arz eden, hayvan içme suyu göleti, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılarak güvenli hale getirildi. Göletten faydalanan vatandaşların mağdur olmaması için de, kapatılan göletin yerine güvenli bir noktada yapılmak üzere, yeni gölet yeri belirlenerek yasal izin süreçleri başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim üzerine çalışan vatandaşlara destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının yaygın olduğu mahallelerde Hayvan İçme Suyu Göleti talepleri ile ilgili saha çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kalkınmanın sağlanması adına salgın döneminde de çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Dazyurt Mahallesi'nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinin kapatılması yönünde gelen talep üzerine çalışmalarını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 17 ilçede üreticilere verilen desteğin devam edeceğini dikkat çekerek, "Dazyurt Mahallemizde, güvenlik açısından tehlike arz eden, yerleşim alanı içerisinde kalması sebebiyle kapatılması uygun görülen gölet, oluşturulan çalışma programı dahilinde yapılan çalışmalarla kapatılarak güvenli hale getirildi. Göletten faydalanan vatandaşların mağdur olmaması için kapatılan göletin yerine güvenli bir noktada yapılmak üzere, yeni gölet yeri belirlenerek yasal izin süreçleri başlatıldı. Kesin izinlerin alınmasıyla birlikte çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak yeni hayvan içme suyu göletinin yapımına başlanacak" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı