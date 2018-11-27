Tehdit ve Taciz Davasında İlk Duruşma Yine Görülemedi

HATAY'da yaşayan Gülay Mübarek'i (30), sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erdoğan K.'nın (45) duruşması, hakimin yine izinli olması nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Adana'nın Feke ilçesindeki bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Erdoğan K. ile Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan Gülay Mübarek, iddiaya göre yaklaşık üç yıl önce ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp, görüşmeye başladı. Bundan iki hafta sonra Gülay Mübarek, ilişkiyi bitirme kararı aldı. Ayrıldıktan sonra genç kadının peşini bırakmadığı öne sürülen Erdoğan K., sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehdidinde bulundu. Gülay Mübarek'in şikayeti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Erdoğan K., ücretli öğretmenlik görevinden alındı. Buna rağmen tehditlerini sürdürdüğü ileri sürülen Erdoğan K. hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da yakalama kararı çıkarttı. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi Adana'nın Kozan ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan Erdoğan K., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Erdoğan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DURUŞMA 2'NCİ KEZ ERTELENDİ

Tutuksuz yargılanan Erdoğan K.'nın 26 Haziran günü Hatay 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken ilk duruşması, hakimin izinli olması nedeniyle bugüne ertelendi. Bugünkü duruşmaya sanık Erdoğan K., gelmezken, Gülay Mübarek ise avukatı Hatice Can ve kadın destekçileriyle katıldı. Duruşma, 26 Haziran'daki gibi hakimin izinli olması nedeniyle 13 Aralık gününe ertelendi.

- Hatay