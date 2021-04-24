Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, ekipleri harekete geçirdi.

Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sinir krizi geçiren genç kız, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi 88 Evler Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın 2. Katından yüksek ses duyan çevredeki vatandaşlar, durumu intihar girişimi olarak 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerinin de gelmesi ile apartmana giren ekipler, ihbar edilen daireye giderek S.Y. ile görüştü. Ağlayarak ekiplere durumu anlatan genç kız, çok korktuğunu ve tehdit edildiğini söyledi. Genç kız, sağlık ekiplerinin kendisini muayene etmek istemesine uzun süre karşı çıktı. Polis ekiplerinin darp var mı sorusuna, "hiçbir şeyim yok." Diyen S.Y., ikna edilerek ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan genç kız Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren genç kız tedavi altına alındı.

Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi
Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi
Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi
Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi
Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

'Yüksek ses' nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
'Yüksek ses' nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Muslera Cenk Tosun Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tehdit edildiğini söyleyen genç kız sinir krizi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 23:00:28. #1.14#

title