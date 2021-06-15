Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
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Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi Balkonuna "Adalet yerini bulsun" yazıp, kendisini eve kilitledi Vatandaşlar da o anları kayda almak için cep telefonlarına sarıldı Antalya'da yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak "Adalet yerini bulsun" yazılı pankart asan ve kendisini eve...

Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi

Balkonuna "Adalet yerini bulsun" yazıp, kendisini eve kilitledi

Vatandaşlar da o anları kayda almak için cep telefonlarına sarıldı

ANTALYA - Antalya'da yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak "Adalet yerini bulsun" yazılı pankart asan ve kendisini eve kilitleyen şahıs, polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Vatandaşlar ise o anları kayda almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2768 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yaşandı. Dairede yaşayan Mesut T., sabah saatlerinde balkonuna "Adalet yerini bulsun" yazılı pankart asarak bağırmaya başladı. Durumu gören komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 155, 110 ve 112 ekipleri sevk edildi. Şahıs uzun süre ekiplere kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerine şahsı ikna etmek için müzakereci ekibi de geldi. Öte yandan bazı vatandaşlar, polisin çalışmalarını cep telefonu kamerası ile kayda almak için adeta birbiri ile yarıştığı görüldü.

Şahıs zaman zaman balkona çıkarak, "Görecekler bilecekler. O sıkılan mermilerin bedelini verecekler. Adalet varsa cezalarını çekecekler. Alışmışlar insanları tehdit etmeye. Yeter. Yoksa burada kendimi yakacağım" diye bağırdı. Polis ekipleri tarafından 1 saat sonra ikna edilerek kapısı açtırılan Mesut T., işlemlerinin yapılması için polis karakoluna götürüldü. Pankart ise polis ekipleri ile tarafından toplandı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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