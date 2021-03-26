Tehdide 3 günlük zorlama hapsi

2020'de biten ilişkinin ardından sunduğu dilekçeye göre, kendisini kapısının önüne gelerek tehdit ettiğini iddia eden Betil, Deniz Sever'den korunma kararı istedi.

2020'de biten ilişkinin ardından sunduğu dilekçeye göre, kendisini kapısının önüne gelerek tehdit ettiğini iddia eden Betil, Deniz Sever'den korunma kararı istedi. Talebi haklı bulan mahkeme, Sever'in 1 ay süreyle Senem Betil'e yaklaşmamasına karar verdi.

Betil, Sever'in tehdit ve hakaretlerini sürdürdüğünü iddia ederek bu defa 'zorlama hapsi' talebinde bulundu. 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Sever karara itiraz etti. Mahkeme, talebin değerlendirilmesi için duruşma günü verdi.

Kaynak: Hürriyet