TEGV ve Google org Desteği ile Algo Dijital Çocuklar için Yayında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından hayata geçirilen Algo Dijital, ikinci oyununu yayınladı. TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı ve Google org desteği ile Algo Dijital'in yeni kodlama oyunu gençlerin kullanımına

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından hayata geçirilen Algo Dijital, ikinci oyununu yayınladı. TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı ve Google org desteği ile Algo Dijital'in yeni kodlama oyunu gençlerin kullanımına sunuldu.

Oyunda ana karakter olan Yuko ve arkadaşlarının bulunduğu uzay gemisinin Dünya'ya inmesiyle başlayan yeni kodlama oyununda karakterler, gençlerin desteği ile hayatta kalmaya ve uzay gemisini onarmaya çalışıyor. Toplam 40 bölümden oluşan yeni kodlama oyununda deniz, park, şehir ve festival temaları işlenmiş. Oyunda gençler, bilim, sanat, matematik, spor, hijyen, trafik kuralları gibi hayatın farklı alanlarına dair kodlamalar gerçekleştirerek gerçek yaşam algoritmalarını öğreniyor.

Algo Dijital Android ve iOS için Yayında

TEGV tarafından gençlere algoritmik düşünce ve kodlama yetisinin kazandırılması amacıyla geliştirilen Algo Dijital'in yeni oyununun tanıtımı Zoom adlı görüntülü görüşme uygulamasıyla tanıtıldı. Yeni kodlama oyunun mobil uygulamasını tanıtan ekip, oyunun tüm Dünya'da İngilizce ve Türkçe dil seçenekleriyle ulaşılabilir olduğunu belirtti. Google Play ve App Store'da ücretsiz olarak gençlerin kullanımına sunulan oyunun Algo Dijital veya TEGV aramalarıyla ulaşılabileceği belirtildi. 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanan yeni kodlama oyunu, hayat problemlerini çözmeye yönelik oyunlar, bulmacalar ve çocukların kendi oyunlarını tasarlayabilecekleri bölümlerden oluşuyor. Karakterlerin çizimiyle çizgi filmi andıran yeni kodlama oyunu, koronavirüsü nedeniyle evde kalmak zorunda olan çocuklar için eğitici bir alternatif.

Hemen aşağıdan uygulamayı indirebilirsiniz.