TEGV ve Arçelik'ten uzaktan eğitime erişim için seferberlik Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Arçelik ve Beko yetkili satıcıları ile uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için bir bağış kampanyası başlattı.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Arçelik ve Beko yetkili satıcıları ile uzaktan eğitime erişimi kısıtlı öğrenciler için bir bağış kampanyası başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV yöneticileri, köy okullarındaki çocukların da eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını sağlayabilmek için Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği (EAD) ile bir araya gelerek Yeni Dünya Projesi'ne imza attı.

Kampanya kapsamında köy okullarında okuyan çocuklara uzaktan eğitime erişmeleri için sağlanacak tabletler sayesinde öğrenciler hem müfredat içerikleri hem de fen, matematik, İngilizce, bilişim, okuma, sosyal-duygusal öğrenme alanlarında TEGV'in sunduğu okul destek programları ile dijital eğitimle buluşabilecek.

Yeni Dünya Projesi ilk aşamada Kadıköy, Maltepe ve Kartal'da bulunan Arçelik ve Beko mağazalarının desteğiyle tüm tüketicilere ve kurumlara bu kampanyaya bağış desteği yapma çağrısında bulunacak.

TEGV'de toplanacak bağışlar karşılığında Arçelik'ten temin edilecek tabletler, öncelikle Beykoz-İstanbul ve Kurtalan-Siirt'te belirlenen köy ilkokullarında okuyan çocuklara ulaştırılacak.

"Yeni dünya eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik olarak pandemi döneminde yerli ventilatör üretimi, kesintisiz yetkili servis hizmeti gibi birçok çalışmanın yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşların market alıverişini yaparak milletin emrine amade olduklarını belirtti.

Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin öncü şirketlerinden biri olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, eğitime önem veriyoruz. Şimdi de TEGV, yetkili satıcılarımız ve Eski Arçelikliler Derneği ile beraber uzaktan eğitime erişimin elzem olduğu bu günlerde Yeni Dünya eğitim seferberliğine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Verebileceğimiz tüm destekler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz."

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, "25 yıldır ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde yaşayan çocuklarımıza nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak gerekli içerik ve alt yapı çalışmalarımızı tamamladık; şimdi de uzaktan eğitim sürecimizi başlatıyoruz. Bu projemiz ile geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurladığımız kurucumuz ve onursal başkanımız Suna Kıraç'ın ideallerinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım daha atacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski Arçelikliler Derneği Başkanı Levent Alatlı da, "Bugün ülkemizin önemli bir sorunu olan uzaktan eğitim konusunda Arçelik ve TEGV ile bu projeyi geliştirmekten dolayı gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız