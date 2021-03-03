TEGV, Van'daki eğitim parkını yenileyecek

Van'da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), kentteki eğitim parkını yenileyecek.

TEGV'den yapılan açıklamada, 1999'dan bu yana 3 bin 135 gönüllüsünün desteği ile faaliyetlerini sürdürmekte olan ve bu güne kadar 132 bini aşkın çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Van'daki eğitim parkının yenilenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

2008 yılında hayatını kaybeden miras bağışçısı Nirun Şahingiray'ın adının verileceği parkın, modern ve çevreci bir konseptte yapılacağı kaydedildi.

Yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteğinin sunulacağı park için 8 mimarlık ofisiyle konsept proje çalışmasının gerçekleştirildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilir mimarisi, teknoloji altyapısı, spor alanları, açık alan düzenlemesi ve fonksiyonel iç mimarisiyle çocuk dostu mekan olarak tasarlanan Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nın inşaat çalışmalarına önümüzdeki haziran ayında başlanması, açılışın ise aralık ayında yapılması planlanıyor. Eğitim parkı hizmete açıldığında, yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sunabilecek. TEGV, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor. Türkiye genelinde, 25 yerleşik ilde 8 eğitim parkı, 30 öğrenim birimi, 20 ateşböceği (mobil öğrenim birimi) ile çocuklarımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Eğitim gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğumuzun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası iş birlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol